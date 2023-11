Argentina: domenica il ballottaggio per le presidenziali, ultime ore alla caccia del voto degli indecisi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aut-aut che Massa, attento a coltivare un profilo più istituzionale, intende disinnescare: una volta presidente, promette di lavorare per "l'unità nazionale". Non solo un governo aperto alle "energie migliori" del paese, ma anche la promessa di uno Stato sottratto alle lotte partitiche. Il ministro vuole "ridisegnare l'amministrazione pubblica" per dare vita a uno Stato più "compatto e agile". Di più, promette di mettere fine alla "grieta", il derby tra destra e sinistra che imbriglia il dialogo politico nazionale da decenni. Gli indecisi su cui Massa vuole lavorare sono quelli che vogliono si il cambio, ma non il "salto nel buio" promesso dal suo concorrente. E per rendere più chiaro il disegno, ha chiesto che i nomi più divisivi del suo schieramento, si togliessero dai riflettori: "la gara non è tra (la vice presidente Cristina) Kirchner o (l'ex presidente, Mauricio) Macri, ma tra te e me, Javier", ha detto Massa nel corso dell'ultimo confronto televisivo. Un dibattito che i media hanno aggiudicato al ministro dell'Economia, proprio per aver optato per toni più istituzionali. (segue) (Abu)