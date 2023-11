Argentina: domenica il ballottaggio per le presidenziali, ultime ore alla caccia del voto degli indecisi (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massa, cui le opposizioni rimproverano una gestione "fallimentare" dell'economia, non perde occasione per denunciare le difficoltà create alle finanze pubbliche dal debito, con gli obblighi di rimborso all'organismo multilaterale. Di più, dopo il primo turno, Macri ha deciso di appoggiare apertamente Milei, in nome di una alleanza tesa a sconfiggere il peronismo, e - nello specifico - l'ala legata alla famiglia Kirchner. Un sostegno previsto, ma che ha creato qualche frizione nell'elettorato di Milei, fino ad allora estremamente critico nei confronti di una "casta" cui veniva indistintamente iscritto anche Macri e il prestito miliardario. Nonostante questo, e grazie anche a un tratto finale di campagna elettorale dai toni più moderati, i sondaggi riportano oggi Milei in "pareggio tecnico" con Massa. (Abu)