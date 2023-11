Bullismo: Sbrollini (Iv), servono esempi positivi come Sinner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla vigilia della Giornata mondiale dell'infanzia, che si svolgerà il 20 novembre, i dati di Save the children, ma anche quelli del Garante nazionale dell'infanzia, sull'uso degli smartphone e di internet da parte dei minori, sono un campanello d'allarme su cui le istituzioni non possono più aspettare. Il cyberbullismo e il bullismo sono fenomeni che conosciamo bene e sono in aumento. Lo sport può fare molto. Arriverà una mia proposta di legge, già fatta propria sia dal ministro Schillaci che dal ministro Abodi, che prevede lo sport come farmaco naturale in prescrizione medica. Ma servono anche esempi positivi, come quelli che vediamo in questi giorni a Torino. Sinner è sicuramente un testimonial molto positivo per i giovani". Lo ha detto a "Il pomeriggio di radio uno" la senatrice di Italia viva, Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali di palazzo Madama e responsabile Sport di Iv. "Quella della sicurezza in rete e dei giovani è un tema grande e complesso che ci obbliga a mettere allo stesso tavolo al più presto la politica e le grandi piattaforme digitali. A loro - aggiunge la parlamentare - va fatto un discorso chiaro: la sicurezza nella rete di bambini e adolescenti deve stare al primo posto. Il web è ovviamente anche opportunità, ma quando si parla di bambini molto piccoli è invece solo un rischio. Ne parlerò io stessa martedì prossimo in Aula al Senato e anche in commissione. Ma non bastano le azioni legislative, serve anche aprire un dibattito serio tra genitori e figli e un nuovo patto educativo che coinvolga famiglie e scuola". (Rin)