- Oggi ho avuto il piacere di incontrare gli ambasciatori europei in Italia. Lo scrive su X il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. “La diplomazia economica è fondamentale per l'Italia e per le nostre imprese”, aggiunge. Un incontro che l’ambasciata di Spagna in Italia definisce su X “molto produttivo” nell’ambito della presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea. (Rin)