Municipio Roma VI: Erbaggi (Fd'I), protesta strumentale di pochi provocatori

- Al Municipio Roma VI protesta strumentale di pochi provocatori. "Ho letto con stupore le dichiarazioni di alcuni manifestanti a seguito degli accadimenti di ieri nella seduta consiliare del Municipio VI. Spesso ci si dimentica che la democrazia esige rispetto da tutte le parti. Grida ed episodi di inciviltà non sono certo la massima espressione della democrazia di cui tutti parlano ma che, evidentemente, pochi conoscono e sanno tutelare”. Lo dichiara in una nota Stefano Erbaggi, consigliere del Comune di Roma. "Rivolgo il mio più sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine impegnate che, con tutta la professionalità e l’impegno che gli è proprio, hanno contribuito a ristabilire l’ordine e un clima di dignità in Aula. Il tutto - conclude Erbaggi - all’insegna di quella democrazia senza 'aggettivi', come amava definirla Giorgio Almirante". (Com)