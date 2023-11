Piemonte: la Guardia di finanza di Asti sequestra 780 euro a due imprenditori in bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di Finanza di Asti ha sequestrato 780 mila euro a due imprenditori denunciati per bancarotta fraudolenta. Durante il periodo di dichiarata bancarotta, la stessa società tuttavia risultava aver affittato il ramo d’azienda ad uncanone (peraltro non apparso coerente con il valore effettivo e solo in parte pagato), ad una società formalmente terza. Questa nuova società, amministrata da un altro soggetto, anch’egli indagato a titolo di concorso, che risulterebbe abitualmente dedito a ricoprire la carica di amministratore/liquidatore di società, sarebbe risultata dalle indagini riconducibile alla proprietà della fallita, e costituita al solo fine di sottrarre il patrimonio al soddisfacimento del ceto creditorio. (Rpi)