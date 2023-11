Medio Oriente: Erdogan accusa Israele di tenere in ostaggio i palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato Israele di tenere in ostaggio i palestinesi, in particolare quelli detenuti nelle sue carceri. Il capo dello Stato di Ankara si è espresso durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha incontrato oggi a Berlino. Erdogan ha dichiarato che la Turchia è pronta a contribuire alla liberazione degli ostaggi presi dal movimento islamista palestinese Hamas durante l'attacco contro lo Stato ebraico del 7 ottobre. Tuttavia, come sottolineato dal presidente turco, “non sarebbe giusto non vedere” i palestinesi “in ostaggio” di Israele, come i prigionieri nelle sue carceri. (Geb)