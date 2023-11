Sciopero: Durigon, scarse adesioni in tutti i settori, un flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sciopero voluto da Landini è stato un flop. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. “Dai primi dati in possesso adesioni scarsissime in tutti i grandi gruppi, a partire da Poste Italiane, Ferrovie dello Stato (intorno al 5 per cento), in sanità e anche nella scuola. Persino nei settori dove non c'era la precettazione, solo pochissimi lavoratori hanno aderito all'iniziativa. È evidente che i lavoratori apprezzino l'azione di questo Governo che con la manovra destina gran parte delle risorse ai redditi da lavoro, pensioni e famiglie, e con la delega fiscale impiega 4 miliardi per ridurre le tasse ai redditi più bassi. Andiamo avanti sulla strada che abbiamo intrapreso", aggiunge. (Rin)