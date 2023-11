Sanità: i medici dell’ospedale Regina Apostolorum di Albano laziale proclamano lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici dipendenti dell’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale hanno proclamato il primo di alcuni giorni di sciopero per la mattina del 29 novembre. “Questa sofferta decisione giunge dopo anni di tormenti e frustrazione ai quali sono stati sottoposti”. Lo si legge in una nota dell’Associazione nazionale medici istituti religiosi spedalieri (Anmirs) che ricostruisce tutta la lunga vicenda fatta di anni di crisi e di mancato “investimento strutturale e infrastrutturale, con la progressiva diminuzione dei posti letto e del fatturato, situazione che, con il passare del tempo, ha indotto molti dipendenti a lasciare la struttura”. A settembre del 2021, “le Suore Paoline hanno ceduto la proprietà dell’Ospedale ad un gruppo privato Lifenet Healthcare, che ancora oggi lo gestisce. La Lifenet Healthcare, “eccellenza del nord Italia – s legge ancora nella nota -, si è presentata al personale sanitario promettendo investimenti tecnologici, mantenimento della pianta organica e più in generale un pronto rilancio della struttura mediante cospicui investimenti. A distanza di due anni, nulla di tutto ciò si è verificato. I Medici sono continuamente chiamati ad un sovra lavoro e ogni promessa economica è finita in un nulla di fatto, come nella perfetta logica della sanità privata, orientata al profitto”. Preso atto “dell’inutilità di una sterile ed infruttuosa trattativa pochi giorni fa, i medici hanno annunciato la prima di una serie di giornate di sciopero per il 29 novembre”. L’Anmirs, sindacato maggiormente rappresentativo dei Medici dell’Ospedale, ricorda a tutti che il Regina Apostolorum di Albano per anni è stato il punto di riferimento sanitario per tutti gli abitanti della zona dei “Castelli Romani”, fondato e cresciuto sempre nel rispetto dello spirito guida di assistenza universale e gratuita dei pazienti, in una logica “non profit” che metteva al centro dei propri sforzi la migliore assistenza sanitaria possibile.(Com)