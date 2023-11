Sciopero: Filt-Uilt, altissima adesione nei trasporti, punte del 100 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermate le altissime adesioni nei trasporti allo sciopero generale di Cgil e Uil “con punte del 100 per cento in alcuni settori come i porti e fino all'95 per cento nella logistica". A riferirlo unitariamente in una nota Filt Cgil e Uiltrasporti. "Una forte e sentita adesione - evidenziano le due organizzazioni sindacali - si è registrata anche nei settori sottoposti all'ordinanza di precettazione come il trasporto pubblico locale e ferroviario dove l'adesione media è del 70 per cento. La precettazione ha penalizzato fortemente il settore del tpl riducendo la protesta, per rispettare le fasce di garanzia, a meno di quattro ore. Nonostante questo, ci sono stati picchi a Torino fino all'85 per cento con una media nelle altre città del 65 per cento. Nelle ferrovie picchi sono stati raggiunti nella manutenzione di Rfi con risposte importanti anche nella manutenzione di Trenitalia. Nel settore equipaggi dei treni si sono registrati forti ritardi per l'adesione allo sciopero dei lavoratori. Nel trasporto marittimo, navi ferme con partenze rinviate di quattro ore alle 13". (segue) (Com)