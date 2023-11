© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: approvata in prima lettura riforma costituzionale per tornare a Parlamento bicamerale - È stata approvata in prima lettura la riforma costituzionale che dovrebbe reintrodurre il sistema bicamerale per il Parlamento del Perù. Il testo ha superato il vaglio della commissione Affari costituzionali - con t93 voti a favore, 28 contrari e un astenuto -, e dovrà essere ora sottoposta a una seconda lettura nella legislatura che si aprirà a marzo. Nelle intenzioni dei proponenti, il nuovo schema del Parlamento dovrebbe assegnare alla Camera funzioni di controllo e indirizzo politico del governo, mentre al Senato andrebbe quella del controllo normativo. Il potere legislativo peruviano è passato al sistema monocamerale dal 1992, ma il dibattito sul ritorno allo schema durato oltre un secolo è sempre vivo. (segue) (Res)