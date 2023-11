© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: stop a sequestri, governo chiede incontro "urgente" con Eln prima di colloqui di pace - Prima di dare il via al nuovo ciclo di colloqui di pace con il governo, l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) deve rendere conto del prosieguo dei sequestri di persona. È quanto chiesto dal capo negoziatore del governo, Otty Patino, in una lettera aperta indirizzata al capo negoziatore dell'Eln Pablo Beltran, numero uno della delegazione dell'Eln, all'indomani del rilascio di Juan Manuel Diaz, padre del calciatore del Liverpool e della nazionale colombiana. "Il rifiuto e l'indignazione espressi dall'opinione pubblica nazionale e internazionale dinanzi al sequestro del signor Juan Manuel Diaz, e di due altre persone che ancora tenete sotto il vostro controllo, unito alle inaccettabili giustificazioni usate per continuare a sequestrare, impongono una riunione urgente e straordinaria tra le due delegazioni", da tenersi "prima che inizi il prossimo ciclo", a Città del Messico, scrive Patino. (segue) (Res)