I fatti del giorno - America latina (4)

- Brasile: economia in calo alla fine del terzo trimestre - L'economia brasiliana ha chiuso il terzo trimestre in territorio negativo. Lo riferisce oggi la Banca centrale. Si inverte così una performance che era stata sorprendentemente positiva grazie al settore agricolo in forte espansione. L’indice IBC-Br, un indicatore chiave del prodotto interno lordo (PIL), ha registrato un calo dello 0,64 per cento nel terzo trimestre. Ciò ha fatto seguito a un calo dello 0,06 per cento a settembre rispetto ad agosto. Il ministro delle Finanze Fernando Haddad aveva già anticipato un terzo trimestre “molto scarso”, attribuendolo agli elevati costi di finanziamento e al calo dei prezzi delle materie prime rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, fattori che incidono sulla performance aziendale e, di conseguenza, sulle entrate fiscali. (segue) (Res)