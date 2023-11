I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia-Uruguay: presentato a Montevideo libro “La cucina italiana – un’eredità di sapori e tradizioni” - Nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo è stato presentato ieri presso l’Istituto Italiano di Cultura di Montevideo il libro “La cucina italiana in Uruguay – un’eredità di sapori e tradizioni”. L’opera promossa e realizzata dall’Ambasciata, riferisce un comunicato della sede diplomatica, ha messo in valore l’importanza delle tradizioni tramandate negli anni dagli emigranti giunti nelle terre uruguaiane sin dall’inizio del XIX secolo. Il contributo centrale dell’opera è stato fornito da 17 associazioni in buona parte di origine regionale. L’intensa collaborazione, coordinata dall’Ambasciata, ha attivato un senso di appartenenza foriero di nuovi analoghi progetti. Il libro, scaricabile gratuitamente dal sito dell’Ambasciata d’Italia a Montevideo, fornisce una prova di quanto una tradizione culturale italiana abbia arricchito le tradizioni del popolo uruguayano. Alla presentazione insieme all’Ambasciatore Giovanni Iannuzzi, hanno partecipato il comunicatore e chef Sergio Puglia e la curatrice Cristina Dalla Vecchia. (Res)