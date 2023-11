© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corea del Sud: il partito del presidente Yoon vuole mettere al bando il consumo di carne di cane - In Corea del Sud potrebbe presto essere vietato il consumo della carne di cane. Yu Eui Dong, capo politico del Partito del potere popolare (Ppp), prima forza di governo, ha preannunciato la presentazione entro la fine dell'anno di un disegno di legge che metterebbe al bando una delle pratiche più controverse nel Paese asiatico, oggetto di crescenti critiche soprattutto da parte delle fasce più giovani della popolazione. "È tempo di porre fine ai conflitti sociali e alle controversie in merito al consumo di carne di cane attraverso l'attuazione di una legge speciale", ha spiegato Yu nel corso di un incontro con dirigenti dell'esecutivo e attivisti per i diritti degli animali. L'esponente del Ppp ha precisato di attendersi un ampio consenso intorno al disegno di legge al momento del suo approdo in parlamento. Alla riunione odierna ha partecipato anche il ministro dell'Agricoltura Chung Huang Keun, che ha promesso un'attuazione rapida del divieto e "il massimo impegno" affinché le imprese che si occupano di produzione e commercializzazione di carne di cane chiudano i battenti. (segue) (Res)