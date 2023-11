© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine: terremoto di magnitudo 6.7 nel sud del Paese, almeno una vittima - Un terremoto di magnitudo 6.7 ha colpito questa mattina la zona meridionale delle Filippine, uccidendo almeno una persona e danneggiando diversi edifici. Lo riferiscono i media locali citando Angel Dugaduga, dirigente dell’agenzia per la risposta all’emergenze che si trova nella città di Glan, non lontano dall’epicentro del sisma. Secondo Dugaduga, vi sarebbero almeno 18 feriti. Il terremoto ha avuto il suo epicentro a una profondità di 60 chilometri al largo dell’isola di Mindanao. A Glan risultano danneggiati l’ufficio municipale e la sede di una scuola superiore. La scossa ha anche messo fuori uso la rete elettrica locale. Secondo l’agenzia sismologica nazionale Phivolcs, non è atteso uno tsunami a seguito del terremoto. (segue) (Res)