- Rohingya: Myanmar, 7 Stati chiedono di intervenire in procedimento Corte internazionale giustizia - Il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi, il Regno Unito e le Maldive hanno chiesto di intervenire nel procedimento contro il Myanmar all’esame della Corte internazionale di giustizia (Cig), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, per presunte violazioni della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Lo riferisce un comunicato della Corte, precisando che la richiesta è stata presentata ai sensi dell’articolo 63 del suo Statuto. Il procedimento, riguardante le violenze del 2017 contro la minoranza rohingya, è stato avviato dal Gambia nel 2019. Nel 2020 la Corte ha disposto, con l’unanimità dei suoi giudici, che il Myanmar prendesse “tutte le misure necessarie” per impedire atti contro i rohingya che potrebbero costituire un genocidio; assicurare che non fossero commessi dai suoi militari o unità armate irregolari; adottare provvedimenti per la conservazione delle prove. (segue) (Res)