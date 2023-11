© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: TikTok protesta contro divieto, la sicurezza è prioritaria per la compagnia - TikTok, la piattaforma cinese per la condivisione di video, ha contestato il divieto annunciato dal governo nepalese. In una lettera inviata all’Autorità per le telecomunicazioni del Nepal (Nta), Ferdous Mottakin, responsabile delle politiche pubbliche e delle relazioni istituzionali per l’Asia meridionale, ha fatto presente che la sicurezza degli utenti è la massima priorità e che il 3 novembre, un team della compagnia ha discusso con funzionari governativi a Katmandu e accettato di rimuovere contenuti ritenuti “antisociali e offensivi”. Inoltre, ha aggiunto che il divieto avrà un grave impatto economico sui creatori di contenuti nepalesi, in particolare giovani. Lo riferisce il quotidiano “The Kathmandu Post”, precisando che la lettera risale al 13 novembre, lo stesso giorno in cui il Consiglio dei ministri del Nepal ha preso la decisione di vietare TikTok e il portavoce del governo, il ministro della Comunicazione e della tecnologia informatica Rekha Sharma, l’ha comunicata. Il giorno seguente l’Autorità per le telecomunicazioni ha emesso un avviso ai fornitori di accesso a internet affinché blocchino TikTok, con effetto immediato. (Res)