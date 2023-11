Balneari: Bergamini-Gasparri (FI), mappatura certifica grande disponibilità spiagge libere in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Alla luce delle decisioni degli organi di giustizia in Europa sulla vicenda delle concessioni balneari, che lasciava spazio ad una valutazione di respiro nazionale sulla disponibilità di litorali, la mappatura fatta dal governo accerta che ci sono spazi enormi liberi e che la risorsa 'spiagge' non è scarsa. Quindi anche sulla base della lettera arrivata dalla Commissione europea, ci sono ampie possibilità di affrontare la discussione con l'obiettivo di difendere le nostre imprese balneari e di contrastare le tesi della Commissione". Lo affermano in una nota Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato. "Il governo lo farà certamente e Forza Italia confida nella evidenza dei dati e nella volontà della coalizione, risorse che vedranno prevalere nel confronto la tutela delle nostre imprese. Occorre una chiara e forte intenzione di far valere anche in Europa il diritto del nostro Paese, che ha una larghissima disponibilità di spiagge libere (circa i due terzi del totale mappato) per nuove concessioni. Questo può avvenire senza insensatamente penalizzare le imprese balneari italiane già esistenti", concludono. (Com)