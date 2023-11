Inps: rilasciata ultima versione simulatore pensionistico “Pensami – PENsione A Misura”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Inps ha rilasciato l’innovativa versione del simulatore “Pensami – PENsione A Misura”, che permette agli utenti di simulare il proprio futuro pensionistico senza la necessità di effettuare alcuna registrazione, inserendo solo pochi dati, sia anagrafici che contributivi. Da adesso – riferisce una nota – è possibile sapere, tra l’altro, se e quando accedere alle nuove pensioni “Anticipata flessibile” e “Opzione donna” in base alla Legge di bilancio 2023 ed eventualmente, salvare e stampare i risultati della simulazione. Oltre a queste novità, “Pensami – PENsione A Misura” mantiene tutte le funzioni che hanno contribuito al successo della precedente versione, confermandosi come un utile consulente pensionistico “di prima istanza” e uno strumento di diffusione della cultura previdenziale. “Pensami” è raggiungibile dal sito internet dell’Istituto. Il servizio è disponibile anche nell’app Inps Mobile per Android e iOS, in modalità anonima e senza necessità di autenticazione, selezionando il tab “Servizi” dalla home page dell’app e, successivamente, il servizio “Pensami”. (Com)