Viabilità: su A12 chiusa per una notte immissione sulla Roma-Fiumicino

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire attività di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 novembre, per chi proviene da Civitavecchia, sarà chiusa la rampa di immissione sulla Roma-Fiumicino, verso Fiumicino. È quanto si legge in una nota di Autostrade. "In alternativa si consiglia di immettersi sulla Roma-Fiumicino verso Roma, uscire allo svincolo Nuova Fiera di Roma e riprendere la Roma-Fiumicino, in direzione di Fiumicino Aeroporto", conclude.(Com)