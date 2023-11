Medio Oriente: Mezzaluna rossa, 73 feriti sono passati da Gaza all’Egitto attraverso Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In totale 73 persone ferite hanno lasciato la Striscia di Gaza e sono entrate in Egitto attraverso il valico di Rafah. Lo ha detto il capo della Mezzaluna rossa egiziana nel Nord Sinai, Khaled Zayed, in alcune dichiarazioni diffuse dal quotidiano “Hareetz”. Zayed ha aggiunto che i feriti erano accompagnati dai familiari e sono stati portati negli ospedali del nord del Sinai. Fonti della sicurezza egiziane citate dal quotidiano, hanno fatto sapere che nella città di confine di Al Arish si stanno preparando ambulanze per trasportare 35 bambini prematuri dalla Striscia di Gaza.(Res)