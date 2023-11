Sanità: la Asl Roma 1 premiata per l'innovativo modello abbattimento liste attesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta ieri al Palazzo delle Esposizioni la premiazione dei Lean Healthcare Award 2023, la manifestazione che ha come obiettivo di promuovere le buone pratiche del mondo della salute attraverso progetti innovativi. La Asl Roma 1 "ha ricevuto l'importante riconoscimento con un progetto di diminuzione dell'attesa dei pazienti - si legge in un comunicato - e miglioramento dell'accoglienza. Grazie ad un modello di simulazione avanzato che ha calcolato la pianificazione ottimale del personale, ridistribuendolo nelle fasce orarie con maggior pressione. Così facendo l'azienda sanitaria capitolina è riuscita a massimizzare la capacità di risposta del pronto soccorso dell'ospedale monospecialistico Oftalmico, riducendo notevolmente i tempi di attesa dei pazienti e migliorando – più in generale – l'accoglienza. Presenti alla cerimonia per il ritiro del premio il Commissario Straordinario e Direttore Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle, e il Direttore Amministrativo ASL Roma 1, Roberta Volpini". (segue) (Com)