Sanità: la Asl Roma 1 premiata per l'innovativo modello abbattimento liste attesa (2)

- Tanti gli "oscar" arrivati in Regione Lazio, che risulta la regione italiana con maggiori riconoscimenti. Si tratta di ben 6 premi, oltre alla Asl Roma 1, Policlinico Tor Vergata (con due riconoscimenti), Policlinico Umberto I, Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea, Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata e Asl Rieti. Un vero record per questa sesta edizione del Lean Healthcare Award 2023, il premio delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane, che ha visto 90 aziende partecipare da tutta Italia con 222 progetti, di cui 31 finalisti. La Cultura Lean è una metodologia che prevede l'impiego di approcci e comportamenti utili all'organizzazione, istituzionalizzazione e standardizzazione delle attività lavorative grazie all'adozione condivisa di principi, metodi e tecniche che organizzano meglio i processi, eliminando gli sprechi, in un miglioramento continuo. La competizione è organizzata da Fiaso, Federsanità, Simm, Agenas, Università di Siena e Telos Management Consulting con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, Ing.Ge.San, Sifo, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Aris, Cittadinanza Attiva, Cris. (Com)