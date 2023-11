Lavoro: Battaglia (Pd), stabilizzazioni in Multiservizi presto in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il parere favorevole dato oggi dalle commissioni Bilancio e Scuola, chiediamo che la delibera di Giunta che stabilizza oltre 2.000 lavoratori e lavoratrici della Multiservizi arrivi al più presto in Aula per il voto dell'assemblea Capitolina. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della Commissione cultura e lavoro di Roma Capitale. "Va infatti accelerato il percorso di internalizzazione per garantire stabilità lavorativa, - aggiunge Battaglia - ma anche qualità del servizio. Concordiamo con le colleghe Tempesta e Fermariello, rispettivamente Presidenti delle Commissioni Bilancio e Scuola, la soddisfazione per un percorso che premia tutti - dal Sindaco alla Giunta, fino ai consiglieri comunali e ai Sindacati - e solleva da anni di preoccupazioni migliaia di lavoratori e lavoratrici. Nessuno scommetteva su questa operazione e invece è stata fatta: resta possibile e praticabile la via dell'internalizzazione dei servizi e la stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Una bella notizia per la Politica tutta e anche per migliaia di famiglie che fanno riferimento a questi lavoratori e a queste lavoratrici nelle nostre scuole di Roma. Oggi è un bel giorno. Un bel giorno politico". (Com)