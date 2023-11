Rai: Gasparri (FI), Augias detta legge e Azienda paga e plaude

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Vado, ad un'altra tv per mia volontà senza che nessuno mi abbia contestato nulla, insulto tutto il centrodestra con interviste boriose e diffamatorie, e torno, per fare oltre a programmi in altre tv anche alcune decine di trasmissioni in Rai. Questa la filosofia di Corrado Augias, dinastico padrone della tv pubblica, come ben sappiamo. E già protagonista di controverse vicende relative all'Est europeo ai tempi del comunismo, di alcune discusse attività editoriali e di contestate performance relative al premio Grinzane. Augias detta legge e la Rai paga e plaude". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)