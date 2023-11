Serbia: continuano proteste degli agricoltori, blocchi stradali in Vojvodina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agricoltori della Serbia hanno protestato oggi per il quinto giorno consecutivo attraverso il blocco di alcune arterie del Paese. Le proteste coinvolgono soprattutto alcune città della Vojvodina, Novi Sad e Subotica, e da oggi si sono estese anche a Vrsac, secondo quanto riporta la stampa locale. Gli agricoltori chiedono l'abolizione delle accise sui carburanti e la regolamentazione del mercato dei trasporti e dello scambio delle merci, cosa che, come hanno sottolineato, è stata concordata già da maggio. Gli stessi agricoltori affermano di perdere costantemente denaro, che il raccolto di quest'anno non riesce a coprire i debiti attuali e attendono un confronto col governo. Per il 2024 le richieste si allargano tra l'altro a sussidi, prestiti agevolati e premi sulla produzione del latte. La ministra dell'agricoltura Jelena Tanaskovic ha sottolineato che nei giorni scorsi ha invitato, senza successo, i rappresentanti dell'associazione a un colloquio, sottolineando che secondo lei la protesta "è politicizzata". (Seb)