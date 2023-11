Agroalimentare: Tiero (Fd'I), legge su cibo sintetico risultato importante anche per Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione della legge che regola la produzione di cibo sintetico è risultato importante ed un obiettivo raggiunto con pieno merito da Fratelli d'Italia. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di Fd'I, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio. "Si tratta di un fatto di straordinaria importanza - aggiunge - anche per la nostra provincia oltre che per il Lazio. Intendo fare le congratulazioni al ministro Francesco Lollobrigida per il lavoro svolto. Una recente indagine Coldiretti/Noto Sondaggio ha rivelato che quasi tre quarti degli italiani (74 per cento) sono contrari al cibo artificiale prodotto in laboratorio, come carne, latte e pesce e in oltre 2 milioni hanno sottoscritto nei mesi passati la campagna di Coldiretti che ne chiedeva la regolamentazione". (segue) (Com)