Agroalimentare: Tiero (Fd'I), legge su cibo sintetico risultato importante anche per Lazio (2)

- "La legge, che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi sintetici per uso alimentare o per i mangimi animali, è una risposta diretta alle preoccupazioni espresse dai cittadini e dal settore agricolo. Tale provvedimento sottolinea l'importanza di salvaguardare le nostre tradizioni e la sicurezza alimentare, rispettando il principio di precauzione di fronte a queste nuove tecnologie. Questo atto rappresenta un segnale importante per le imprese del Lazio ed anche per la filiera agroalimentare della regione. La nostra priorità rimane la tutela della salute dei consumatori e la salvaguardia dell'ambiente. Questa legge rappresenta un passo significativo nel proteggere le nostre tradizioni e nel promuovere una produzione alimentare sostenibile e responsabile. Colgo l'occasione per ricordare che come gruppo consiliare di Fd'I in Regione Lazio abbiamo sottoscritto una mozione concernente il disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, che verrà discussa nella seduta di mercoledì 22 novembre", conclude Tiero, esponente di Fratelli d'Italia. (Com)