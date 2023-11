Sciopero: Nursind, ha aderito il 75 per cento degli infermieri, il governo ci ascolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ci ascolti, non può ignorare piazze così partecipate da Nord a Sud come quelle degli infermieri di oggi. Lo sciopero di 24 ore indetto dal Nursind solo da stamattina ha già visto l'astensione dal lavoro di circa il 75 per cento del personale interessato, al netto, naturalmente, di chi doveva garantire i servizi essenziali". Lo dice in una nota Andrea Bottega, segretario nazionale del primo sindacato autonomo degli infermieri. "Con attività ambulatoriali e sale operatorie sospese, i cittadini, purtroppo, stanno subendo grandi disagi, ma il vero problema è che la situazione eccezionale di oggi diventerà a breve la normalità", prosegue Bottega. "La nostra è una protesta sentita. Con un messaggio chiaro alle istituzioni: di questo passo il Servizio sanitario nazionale rischia di rimanere senza infermieri. Scenario che comporta un inevitabile scivolamento verso una privatizzazione dei servizi, i cui costi ricadranno, ancora una volta, sulle tasche delle persone. Una ragione in più - conclude il segretario - per non arrenderci. Se le nostre istanze non verranno accolte, infatti, la protesta andrà avanti. La posta in gioco, e cioè la sopravvivenza della sanità pubblica, è troppo alta".(Com)