Sardegna: a Cagliari visite senologiche ed ecografiche gratuite ogni venerdì in Municipio (2)

- “Non posso che ringraziare il sindaco - ha commentato Stefania Loi - per la sensibilità mostrata nel dare l’impulso decisivo per l’avvio di questo progetto di screening, con la convenzione che ha consentito l’utilizzo di un ufficio del Palazzo Civico per le visite. Ma un grazie va anche alle associazioni interessate e ai medici che, volontariamente e gratuitamente, stanno mettendo a disposizione delle pazienti la loro professionalità. In un progetto che non vuole certo sostituirsi al Servizio Sanitario Nazionale ma che, nell’ottica di una politica al servizio dei cittadini, intende supportare le fragilità e le difficoltà di chi ha bisogno di cure e attenzioni”. Dal canto suo, Albachiara Bergamini presidente dell'Associazione “Mai più sole contro il tumore” ha spiegato che “con queste ulteriori giornate potremo soddisfare in tempi ragionevoli le tantissime richieste pervenute, una dimostrazione in più di quanto sia importante la sinergia tra le amministrazioni, le associazioni e le pazienti”. (Rsc)