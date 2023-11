Medio Oriente: ministero Emergenze russo, altri 200 connazionali evacuati da Gaza oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha evacuato altri circa 200 connazionali dalla Striscia di Gaza oggi. Come ha riferito l'ufficio del ministero delle Situazioni di emergenza russo all'agenzia di stampa "Tass", in totale Mosca ha evacuato oltre 500 persone negli ultimi giorni, 288 delle quali sono già rientrate in territorio russo. Il ministero ha anche aggiunto che soccorritori, medici e psicologi russi che lavorano nella zona sono pronti a fornire tutta l'assistenza necessaria. Come ha osservato in precedenza la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in totale circa mille connazionali hanno espresso il desiderio di lasciare la Striscia di Gaza. (Rum)