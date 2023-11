Roma: prima domenica ecologica, stop veicoli inquinanti in ztl fascia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come previsto dal calendario 2023-2024 fissato dalla Giunta capitolina nel settembre scorso in adempienza alle misure indicate dalla normativa europea, nazionale, regionale e comunale per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, domenica 19 novembre sarà la prima delle cinque "domeniche ecologiche" con il relativo blocco della circolazione per tutti i veicoli a motore nella nuova Ztl "fascia verde" dalle ore 7,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, come disposto dall'ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri n.121 del 16 novembre 2023. Le altre date delle domeniche ecologiche sono il 3 dicembre 2023, il 14 gennaio, il 25 febbraio e il 24 marzo 2024. Tra le deroghe del provvedimento rientrano: i veicoli elettrici o ibridi e quelli monofuel a metano o Gpl; i veicoli bi-fuel (con doppio sistema di alimentazione benzina-GPL o benzina-metano) anche trasformati ma solo se marcianti a GPL o metano e omologati in classe Euro 3 e successive; i veicoli a benzina classe Euro 6; i ciclomotori (50cc) con motore a 4 tempi di classe Euro 2 e successive; i motocicli a 4 tempi di classe Euro 3 e successive. Tutte le deroghe previste per altre categorie di veicoli sono specificate nell'ordinanza consultabile sul portale di Roma Capitale a (segue) (Com)