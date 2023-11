Roma: prima domenica ecologica, stop veicoli inquinanti in ztl fascia verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, sull'intero territorio comunale, tra le misure volte al contenimento delle emissioni inquinanti, restano ferme le disposizioni dell'Ordinanza sindacale n.114 del 31.10.23 sull'utilizzo degli impianti di riscaldamento domestico per un massimo di 11 ore giornaliere e una temperatura di non oltre i 19°C (+2°C di tolleranza). "Le domeniche ecologiche, istituite come provvedimenti che concorrono alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, sono una importante occasione di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale e sulle azioni necessarie a limitare le emissioni inquinanti e a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo", dichiara l'assessore al'Ambiente Sabrina Alfonsi. (segue) (Com)