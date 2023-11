Roma: prima domenica ecologica, stop veicoli inquinanti in ztl fascia verde (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azioni fondamentali "per la tutela della nostra salute e per il rispetto delle direttive europee per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati per il 2050 - continua l'assessore Alfonsi -. Ecco perché, come abbiamo fatto con il 'Sabato blu', la giornata dedicata al camminare urbano lo scorso 14 ottobre, vogliamo coinvolgere la cittadinanza nelle domeniche di stop al traffico rendendole anche giornate di riappropriazione collettiva della città e momenti di socialità e divertimento per ogni fascia d'età. Con questo obiettivo, in occasione della prima domenica ecologica, abbiamo voluto creare un grande evento cittadino con un programma di spettacoli musicali e di danza, performance di street band, esibizioni di band studentesche, spettacoli per bambini e laboratori di divulgazione ambientale che si terranno dalle ore 10 alle 19 nel magnifico scenario di Via dei Fori Imperiali", conclude Alfonsi. (Com)