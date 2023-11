Germania: il governo presenterà il Fondo per la crescita il 22 novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale presenterà nella giornata del 22 novembre il Fondo per la crescita della Germania, che avrà una dotazione di un miliardo di euro. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che questo strumento mira a far avanzare il Paese come sede di start-up e innovazione. Per un terzo, le risorse del fondo verranno mobilitate dall'esecutivo tedesco, mentre i restanti due terzi proverranno da investitori privati. I capitali verranno investiti in altri fondi di venture capital, che sosterranno le start-up. Per ottenere liquidità, questi fondi devono essere investitori europei che finanziano principalmente start-up tedesche nelle fasi successive alla loro costituzione. (Geb)