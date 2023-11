Senegal: Corte suprema Cedeao, nessun diritto dell'oppositore Sonko è stato violato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) ha stabilito che lo Stato senegalese non ha violato i diritti dell’oppositore Ousmane Sonko, attualmente detenuto in carcere. È quanto affermato in una sentenza pronunciata oggi. La decisione arriva nel giorno in cui, a Dakar, la Corte suprema senegalese deve pronunciarsi sulla reintegrazione di Sonko nelle liste elettorali in vista delle elezioni presidenziali del febbraio 2024. Lo scorso 2 novembre il governo di Dakar si è rifiutato di iscrivere Sonko nelle liste elettorali per le elezioni presidenziali di febbraio, nonostante la Commissione elettorale si fosse pronunciata a favore, chiedendo alle autorità di permettere all'avversario politico di godere del suo status di elettore e quindi di recuperare i documenti necessari per presentare la propria candidatura. Cancellato per la prima volta dalle liste dopo essere stato condannato a due anni di carcere per corruzione giovanile lo scorso 1 giugno, Sonko è stato riabilitato il 12 ottobre da un giudice del tribunale di Ziguinchor, città del sud del Paese di cui è sindaco. (segue) (Res)