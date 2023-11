Mobilità: a Monza arrivano 26 autobus elettrici, rinnovato un terzo del parco mezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A Monza arrivano 25 nuovi autobus elettrici e infrastrutture di ricarica, finanziati da fondi che il Comune ha ottenuto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (Pnsms) per un totale di circa 15 milioni di euro. A questi, si aggiunge un autobus il cui acquisto è cofinanziato da Net e Autoguidovie, portando il totale a 26. La Giunta Comunale ha approvato la convenzione per l'utilizzo di queste risorse, che porteranno già ad avere operativi entro il 2024 un minimo di tre autobus elettrici con i restanti in arrivo entro giugno 2026. Le nuove infrastrutture di ricarica, invece, saranno completate entro il 2027. I fondi Pnrr, che ammontano a oltre 7,4 milioni, prevedono l'acquisizione di 10 autobus a emissioni zero, di cui almeno tre con entrata in servizio entro il 31 dicembre 2024 e ulteriori sette autobus con l'entrata in servizio entro il 30 giugno 2026. Della cifra totale, un ammontare di poco più di 2 milioni di euro è destinato alla realizzazione di infrastrutture di ricarica per i mezzi entro il 30 giugno 2026. I fondi Pnsms, invece, ammontano a oltre 7,7 milioni e finanziano la messa in servizio di 15 autobus elettrici entro la fine del 2025, mentre è previsto il 2027 come anno di scadenza per le forniture e installazioni delle infrastrutture di supporto. La convenzione approvata dall'Amministrazione coinvolge il Comune di Monza, beneficiario e responsabile delle risorse assegnate; l'Agenzia Tpl di bacino, titolare dei contratti di servizio; Net e Autoguidovie in quanto aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico urbano e quindi soggetti attuatori e infine Atm, azienda proprietaria del deposito di via Aspromonte 26, individuato per la collocazione delle infrastrutture di ricarica, che saranno in totale 21, di cui 12 dedicate ai 15 autobus elettrici gestiti da Net e nove per gli 11 in mano ad Autoguidovie. (segue) (Com)