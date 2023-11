Mobilità: a Monza arrivano 26 autobus elettrici, rinnovato un terzo del parco mezzi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, Net gestisce sette linee che coprono Monza e provincia, per un totale di sei Comuni serviti. Gli autobus operativi sono 45, con 342 fermate totali. Le linee di Autoguidovie sono invece tre, con 31 autobus che operano su un totale di 164 fermate in otto Comuni. Sulle linee di entrambi gli operatori si andranno a dismettere gradualmente autobus alimentati a gasolio, promuovendo la mobilità sostenibile con mezzi esclusivamente a trazione elettrica e alimentati da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il beneficio maggiore risultante dall'attuazione del progetto sarà la riduzione dei consumi di gasolio e la conseguente notevole riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera prodotte localmente, specialmente particolato e ossidi di azoto, e della CO2 emessa. La realizzazione del progetto di conversione all'elettrico della flotta autobus si basa prioritariamente sulla creazione di infrastrutture per la ricarica dedicate. Come già evidenziato, il passaggio a una flotta autobus Full-Electric richiede infatti necessariamente la realizzazione dei relativi impianti di ricarica presso i depositi oggetto di riconversione. (segue) (Com)