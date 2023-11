Mobilità: a Monza arrivano 26 autobus elettrici, rinnovato un terzo del parco mezzi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "L'introduzione di autobus a zero emissioni nel parco veicolare in dotazione al trasporto pubblico di Monza – sottolinea l'Assessore all'Ambiente Giada Turato – permetterà di incidere positivamente sulla qualità dell'aria della città, esigenza che emerge sempre di più tra le richieste dei cittadini e che in particolar modo interessa e coinvolge le nuove generazioni". "I fondi infrastrutturali – afferma il Sindaco Paolo Pilotto - rappresentano un'opportunità per accelerare il passaggio a una mobilità sostenibile. Con 26 autobus si arriverà a sostituire un terzo del parco mezzi totale. Un terzo che passa da vecchi sistemi di locomozione a una forma di alimentazione che consente non solo di abbattere durante l'uso le emissioni, ma anche di accedere ad energia generata in modo più sostenibile". (Com)