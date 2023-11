Trasporti: Ferrara (M5s), Metromare ferrovia dimezzata, Campidoglio intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Doveva rivoluzionare la Roma-Lido e invece l'ha dimezzata: la Metromare a gestione regionale è un disastro. Fa spavento il report del Comitato Pendolari Roma Ostia, che denuncia come solo a ottobre oltre la metà delle corse è stata cancellata o, quando è andata bene, ha subito forti ritardi. Così, in una nota, il rppresentante al Consiglio nazionale M5s per la Circoscrizione Centro Italia e Vicepresidente dell'Assemblea capitolina, Paolo Ferrara. "E per forza, se non si riesce a mettere sui binari più di quattro treni alla volta. La Regione e Cotral devono accelerare l'acquisto di nuovi veicoli, e dove la Pisana non brilla, intervenga il Campidoglio come può: se non si possono trasferire treni dalle metro, si potenzino i servizi di trasporto alternativi alla Metromare. Per i pendolari del decimo Municipio il disagio non può continuare a essere la regola", conclude.(Com)