Stellantis: al via ordini della nuova Fiat 600 Hybrid

- In occasione del “Porte Aperte” dedicato alla nuova Fiat 600e 100 per cento elettrica, in programma il 18 e 19 novembre presso tutti gli showroom italiani, Fiat annuncia che sarà possibile ordinare anche la versione ibrida, a conferma della strategia di brand socialmente rilevante che pone attenzione anche a quei Paesi dove la transizione all’elettrico procede più lentamente. I vantaggi di questa tecnologia - riferisce una nota - sono minori emissioni e più rispetto per l’ambiente, meno inquinamento acustico, più comfort e divertimento. La nuova Fiat 600 Hybrid è disponibile in due livelli di allestimento: l’esclusiva La Prima, e la versione 600 già ricca di dotazioni di serie. Autentico concentrato di tecnologia e comfort, il nuovo modello prende il meglio dei mondi B e B-Suv per offrire un'esperienza bella e gioiosa, segnando il ritorno di Fiat nel segmento B. Nello specifico, offre dimensioni generose con una lunghezza di 4,17 metri, è dotata di 5 porte, può ospitare comodamente 5 persone e ha 15 litri di spazio interno, con il vano portaoggetti anteriore migliore della categoria e un bagagliaio con 385 litri di capacità. La nuova 600 Hybrid è offerta ad un prezzo di 19.950 euro in caso di rottamazione e finanziamento con “contributo prezzo” di 2.000 euro. (Rin)