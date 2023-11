Roma: Angelucci (Pd), stasera nel Municipio VI protagonisti giovani stilisti con Couturialism

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme all'Accademia di Belle Arti di Roma e all'istituto scolastico della Capitale "Pertini Falcone" del VI municipio, faremo sfilare alcuni migliori studenti-designer, un evento nell'ambito del progetto Couturialism, in programma questa sera presso la sede del municipio delle Torri. Lo afferma il consigliere Mariano Angelucci, del Pd, presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale. "Gli abiti che sfileranno sono stati interamente disegnati e confezionati dagli studenti della scuola, un'occasione per valorizzare il talento giovanile, stiliste e stilisti che rappresentano il futuro della moda italiana. Prosegue il nostro lavoro di rilancio e promozione del settore moda e del fashion design su tutto il territorio di Roma, con sfilate ed eventi anche fuori dal centro. Insieme all'assessore Onorato, che ringrazio, abbiamo fortemente voluto questa iniziativa che continuerà nei prossimi anni portando la moda in tutta la città. Ringraziamo per la collaborazione il Municipio VI con cui abbiamo seguito questa iniziativa in una location particolare come il municipio di Tor Bella Monaca. Sarà uno spettacolo straordinario", conclude. (Com)