Ue: Fontana, allargamento a Balcani occidentali importante valore aggiunto

- L’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali sarebbe un importante valore aggiunto sia per la stabilità dell’area sia per le sfide che riguardano noi tutti. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo a Budapest alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo in materia di allargamento dell’Ue. “Più in generale, si tratterebbe della conclamazione di un riequilibrio, in cui il primato della politica riassumerebbe il proprio ruolo in un’Europa che finora è stata forse troppo concentrata sull’economia”, ha detto Fontana. (Vap)