Italia-Germania: Città metropolitana Roma incontra delegazione tedesca Bundesrat

- Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna ha incontrato questa mattina la delegazione tedesca del Bundesrat, il Parlamento dei governi degli Stati federali. A capo della delegazione tedesca, la ministra per i rapporti con la Federazione e le questioni europee Lucia Puttrich. L'incontro è stato occasione per un vivo confronto sulle questioni europee e internazionali, prima fra tutte la recente adesione di Città metropolitana al manifesto per il rafforzamento del ruolo dei partenariati metropolitani nella rappresentanza Ue e il diretto coinvolgimento nella definizione dei programmi e dei finanziamenti che riguardano i livelli territoriali. (segue) (Com)