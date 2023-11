Italia-Germania: Città metropolitana Roma incontra delegazione tedesca Bundesrat (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere fattivo il confronto con Paesi membri dell'Unione europea e con le loro rappresentanze statali e territoriali "è una delle fondamentali azioni diplomatiche necessarie a sostenere lo sviluppo complessivo delle nostre comunità, in termini di sostenibilità, equità e competitività, indirizzando le scelte a favore dei territori per superare le disparità economiche e sociali e le diverse 'velocità' di sviluppo che distinguono paese da paese e, all'interno di ciascuno Stato, territori periferici e centrali - spiega il vicesindaco -. La piena collaborazione tra le rappresentanze dei diversi livelli territoriali è fondamentale per sostenere il progresso dell'Unione Europea quale grande coalizione e forza globale all'interno della quale tutti i cittadini riconoscano opportunità, identità, coesione", conclude Sanna. (Com)