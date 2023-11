Ue: Fontana, sì a Balcani occidentali funzionale per grandi sfide interne e globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’allargamento dell’Unione europea ai Balcani occidentali è funzionale alle sfide interne e globali. Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, intervenendo a Budapest alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo in materia di allargamento dell’Ue. “In questa fase storica, l’allargamento dell’Ue ai Balcani occidentali si inquadrerebbe anche in una visione più idonea per affrontare efficacemente le grandi sfide interne e globali e il presupposto necessario e urgente affinché l’Unione possa affermare il proprio ruolo e i propri interessi in modo più autorevole ed efficace nei difficili scenari geopolitici che si sviluppano alle sue frontiere esterne”, ha osservato Fontana. “Mi riferisco innanzitutto ai conflitti in Ucraina e in Medioriente, alle gravi situazioni di instabilità che investono la sponda sud del Mediterraneo e all’Africa sub-sahariana. Ma mi riferisco anche - ha aggiunto - alla necessità di acquisire più autonomia strategica, intesa in tutte le sue declinazioni, tra le quali la diversificazione energetica, l’accesso alle materie prime critiche e la sicurezza degli approvvigionamenti energetici”. (Vap)