Serbia-Cina: ministro Finanze con presidente Partito comunista di Ningbo, cooperazione mai migliore

- La cooperazione tra Serbia e Cina non è mai stata più buona. Lo ha affermato il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali nell'incontro di Belgrado col presidente del comitato del Partito comunista cinese della città di Ningbo. Lo riporta la stampa locale. "Le nostre relazioni non sono mai state migliori e si basano soprattutto su una buona cooperazione economica. Il popolo serbo non dimentica l'aiuto della Cina nei momenti difficili della pandemia del coronavirus e la nostra cooperazione cresce di anno in anno", ha detto Mali, il quale ha aggiunto che le aziende cinesi sono impegnate "in alcuni dei progetti più importanti in Serbia, come ad esempio la costruzione del complesso per l'Expo 2027", e che l'Accordo di libero scambio recentemente firmato "aprirà la porta a una cooperazione ancora più forte tra Belgrado e Pechino". Intanto, sempre oggi, il ministro del Commercio interno ed estero Tomislav Momirovic ha visitato i lavori per la costruzione del nuovo centro commerciale cinese di 34 mila quadrati che dovrebbe essere inaugurato nella primavera prossima a Nuova Belgrado. (Seb)