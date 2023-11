Trieste: approvato progetto preliminare per manutenzione stadio Nereo Rocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta del comune di Trieste ha approvato oggi il documento di indirizzi di progettazione preliminare (Dip) per i lavori di manutenzione straordinaria dello stadio "Nereo Rocco", predisposto dalla Federazione italiana giuoco calcio Lega nazionale dilettanti. L'approvazione del documento permetterà alla Figc di presentare entro il 20 novembre domanda per ricevere il contributo erogato dalla Regione. Quest’ultima ha stanziato 1,3 milioni di euro per rizollare il campo di gioco, divenuto impraticabile nonostante l’intervento del Comune dopo i danni subiti in occasione del concerto dei Maneskin dello scorso luglio, e per organizzare il torneo internazionale riservato alla categoria Primavera. (Frt)