Csm: Scarpinato (M5s), no a sorteggio o valga anche per quelli scelti da politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In commissione Giustizia al Senato la maggioranza propone di riformare il sistema di elezione del Csm introducendo il sorteggio per i componenti togati. Contestualmente un'altra loro proposta, di rango costituzionale, propone di avere un Csm per metà composto da laici e per l'altra metà da togati, al posto dell'attuale plenum formato per un terzo dai primi e per due terzi dai secondi. E' evidente l'intento di svilire e indebolire in due modi diversi la rappresentanza dei magistrati". Lo afferma in una nota il senatore del Movimento cinque stelle Roberto Scarpinato. "Il sorteggio iniziale proposto dal senatore Zanettin vuole privare i magistrati del diritto di scegliere i propri rappresentanti e mira ad avere nel Csm magistrati presi a caso, che potrebbero anche essere persone disinteressate o inadeguate al ruolo e alle importanti funzioni da svolgere. Contemporaneamente si vuole aumentare il controllo della politica sul Csm aumentando da un terzo alla metà i componenti di nomina parlamentare. Ma se questo è l'intento della maggioranza, allora noi, con un emendamento a mia prima firma e sottoscritto dai colleghi Patuanelli, Lopreiato e Bilotti, proponiamo che il sorteggio valga per tutti, anche per i componenti eletti dal Parlamento. Se casualità deve essere, che lo sia per tutti. A quel punto diventa determinante indebolire il potere di influenza della politica sul Csm", aggiunge. (segue) (Com)